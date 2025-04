Zelensky sull’incontro con Trump in Vaticano ‘Potrebbe diventare storico’ cosa è successo

Trump e Zelensky a colloquioÈ stato definito l'"ultimo miracolo di Papa Francesco": Donald Trump e Volodymyr Zelensky, leader rispettivamente di Stati Uniti e Ucraina, si sono incontrati a margine dei funerali del Pontefice in Vaticano. In un colloquio riservato, hanno discusso della possibilità di un cessate il fuoco in Ucraina."È stato un buon incontro", ha commentato Zelensky su Telegram. "Abbiamo avuto tempo per discutere a quattr'occhi, nella speranza che tutto quanto detto porti a proteggere la vita della nostra gente, a un cessate il fuoco completo e incondizionato, a una pace affidabile e duratura." – ha aggiunto il leader ucraino. "Un incontro altamente simbolico che potrebbe diventare storico se si raggiungessero risultati congiunti".Un incontro simbolico, che potrebbe segnare una svolta storica nei rapporti internazionali.

