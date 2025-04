E morto artista Nicola Gennusa autodidatta che da Ballarò incantò Warhol e Fellini

Ballarò ha incontrato i grandi del cinema, dell'arte e della cultura: da Sofia Loren e Michele Placido a Pier Paolo Pasolini e Richard Burton, ma soprattutto Andy Warhol e Federico Fellini. E' stato amico di Renato Guttuso, Bruno Caruso e Croce Taravella. Palermotoday.it - E' morto l'artista Nicola Gennusa, l'autodidatta che da Ballarò incantò Warhol e Fellini Leggi su Palermotoday.it Partendo dalla sua casa nel quartiere diha incontrato i grandi del cinema, dell'arte e della cultura: da Sofia Loren e Michele Placido a Pier Paolo Pasolini e Richard Burton, ma soprattutto Andye Federico. E' stato amico di Renato Guttuso, Bruno Caruso e Croce Taravella.

