Ue von der Leyen e Trump hanno concordato di incontrarsi

Leyen e il presidente americano Donald Trump "nel loro breve scambio hanno concordato di incontrarsi". Lo fa sapere la portavoce di von der Leyen spiegando che l'incontro non sarà oggi e che per il momento non si sono ulteriori dettagli. Quotidiano.net - Ue, von der Leyen e Trump hanno concordato di incontrarsi Leggi su Quotidiano.net La presidente della Commissione Ue Ursula von dere il presidente americano Donald"nel loro breve scambiodi". Lo fa sapere la portavoce di von derspiegando che l'incontro non sarà oggi e che per il momento non si sono ulteriori dettagli.

Su questo argomento da altre fonti

Auto elettriche, le multe Ue avvantaggiano la Cina? Von der Leyen nel mirino dei produttori - L’Unione europea si spacca sull’automotive, vale a dire il primo settore manifatturiero che rappresenta circa il 7% del Pil comunitario, dando lavoro a circa 13 milioni di persone, direttamente o indirettamente. Mercoledì 5 marzo arriverà il piano Ue per l’automotive e nell’attesa la tensione delle parti interessate ha raggiunto le stelle. Il piano automotive dell’Europa unita Da un lato c’è la Commissione europea che continua a spingere sulle auto a batteria, lavorando a un nuovo piano per incentivare l’adozione di auto elettriche e rafforzare la produzione di batterie in Europa. 🔗quifinanza.it

Giorgetti frena il piano di riarmo Ue di von der Leyen: no al debito da 800 miliardi - Giancarlo Giorgetti frena il piano di riarmo Ue. In collegamento con il convegno annuale del dipartimento economia della Lega, il ministro dell’Economia ha commentato la presentazione del programma da 800 miliardi di euro annunciato dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Una reazione, quella di quest’ultima, scaturita dalle scelte di Trump riguardo l’Ucraina e le intenzioni sulla Nato. 🔗quifinanza.it

Zelensky ringrazia l’Europa al vertice Ue: “Non siamo soli”. Von der Leyen: “Momento spartiacque. Piano di riarmo serve anche a Kiev” - Anche Volodymyr Zelensky era a Buxelles per il consiglio europeo straordinario che rischia di finire con un nulla di fatto. Poco prima del summit, in un punto stampa congiunto, il presidente Ucraino ha “ringraziato tutti i leader europei” per il sostegno, sia quello sempre presente dall’inizio della guerra che quello “delle ultime settimane”. “Sentiamo che non siamo soli, non sono solo parole, è molto importante”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Vertice Usa-Ue, Meloni chiama von der Leyen: un azzardo, meglio evitare; Ue, 'incontro von der Leyen-Zelensky nel pomeriggio a Roma'; Von der Leyen: il gas Usa è strategico per la sicurezza Ue; Regno Unito e Ue si avvicinano su difesa e mobilità giovanile: accordo in vista. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Ue, von der Leyen e Trump hanno concordato di incontrarsi - La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e il presidente americano Donald Trump "nel loro breve scambio hanno concordato di incontrarsi". (ANSA) ... 🔗ansa.it

Ue, 'incontro von der Leyen-Zelensky nel pomeriggio a Roma' - La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, vedrà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky questo pomeriggio a Roma. Lo riferisce la portavoce di von der Leyen (ANSA). (ANSA) ... 🔗ansa.it

La Commissione Ue conferma: "Al momento nessun bilaterale di von der Leyen a Roma" - BRUXELLES - "La presidente Ursula von der Leyen si recherà oggi a Roma per partecipare ai funerali di uno dei leader più carismatici del nostro tempo, Papa Francesco. E, almeno al momento, non ... 🔗ilmessaggero.it