La singolare storia della papamobile funebre di Papa Francesco una Dodge Ram riadattata

funebre che ha accompagnato dal Vaticano a Santa Maria Maggiore le spoglie di Papa Francesco è stata adattata una Papamobile dalla storia particolare, perfettamente in linea con l'atteggiamento che Bergoglio ha sempre avuto nei confronti dei veicoli destinati ai suoi spostamenti, infatti lo abbiamo visto a bordo di una vecchia Ford Focus e di una normale Fiat 500 L. È partito dal Vaticano il corteo funebre diretto alla Basilica di Santa Maria Maggiore, dove il feretro di Papa Francesco verrà tumulato in un loculo situato nella navata laterale, tra la Cappella Paolina e la Cappella Sforza. Il trasporto funebre è stato effettuato con un pick-up Dodge Ram allestito come Papamobile che era stato utilizzato in Messico nel viaggio pastorale del 12-18 febbraio 2016 partendo da un veicolo usato (valore di mercato di poco superiore a 15mila euro). Quotidiano.net - La singolare storia della papamobile funebre di Papa Francesco: una Dodge Ram riadattata Leggi su Quotidiano.net Roma, 25 aprile 2025 – Per il corteoche ha accompagnato dal Vaticano a Santa Maria Maggiore le spoglie diè stata adattata unadallaparticolare, perfettamente in linea con l'atteggiamento che Bergoglio ha sempre avuto nei confronti dei veicoli destinati ai suoi spostamenti, infatti lo abbiamo visto a bordo di una vecchia Ford Focus e di una normale Fiat 500 L. È partito dal Vaticano il corteodiretto alla Basilica di Santa Maria Maggiore, dove il feretro diverrà tumulato in un loculo situato nella navata laterale, tra la Cappella Paolina e la Cappella Sforza. Il trasportoè stato effettuato con un pick-upRam allestito comeche era stato utilizzato in Messico nel viaggio pastorale del 12-18 febbraio 2016 partendo da un veicolo usato (valore di mercato di poco superiore a 15mila euro).

