Dopo il saluto dei potenti il feretro del Papa a Santa Maria Maggiore è accolto dalla sua gente homeless detenuti e trans

Papa Francesco è arrivato a Santa Maria Maggiore, accolto da tanti fedeli che lungo il percorso hanno visto scorrere il corteo funebre, con la bara adagiata sulla Papa mobile, con la quale tante volte aveva attraversato piazza San Pietro per scendere tra la sua gente. Nell'umiltà che ha caratterizzato il suo pontificato, Bergoglio ha scelto una basilica minore per la sua sepoltura ispirato direttamente dalla Madonna, come ha raccontato alla stampa il cardinale Rolandas Makrickas, arciprete della Basilica di Santa Maria Maggiore. Sul sagrato ad attenderlo gli umili a cui questo cardinale arrivato dalla "fine del mondo" ha sempre avuto uno sguardo in più, l'attenzione agli ultimi esaltati dal Vangelo: "beati gli ultimi perché saranno i primi nel regno dei cieli". Un sacerdote salito al soglio di Pietro che non aveva mai dimenticato di essere figli di migranti. Agi.it - Dopo il saluto dei potenti, il feretro del Papa a Santa Maria Maggiore è accolto dalla sua gente: homeless, detenuti e trans Leggi su Agi.it AGI -Francesco è arrivato ada tanti fedeli che lungo il percorso hanno visto scorrere il corteo funebre, con la bara adagiata sullamobile, con la quale tante volte aveva attraversato piazza San Pietro per scendere tra la sua. Nell'umiltà che ha caratterizzato il suo pontificato, Bergoglio ha scelto una basilica minore per la sua sepoltura ispirato direttamenteMadonna, come ha raccontato alla stampa il cardinale Rolandas Makrickas, arciprete della Basilica di. Sul sagrato ad attenderlo gli umili a cui questo cardinale arrivato"fine del mondo" ha sempre avuto uno sguardo in più, l'attenzione agli ultimi esaltati dal Vangelo: "beati gli ultimi perché saranno i primi nel regno dei cieli". Un sacerdote salito al soglio di Pietro che non aveva mai dimenticato di essere figli di migranti.

Su questo argomento da altre fonti

Zeudi, il padre la rivede dopo anni e lei lo gela: "Chiamarti papà è troppo. Ti saluto". Poi il colpo di scena - In alto il video di Zeudi e il padre al GF Dopo il toccante filmato per la compianta Eleonora Giorgi, al GF si passa a parlare di dinamiche decisamente differenti. Tra queste, anche una riguardante il rapporto travagliato tra Zeudi Di Palma e il papà, andato via di casa quando lei era ancora... 🔗europa.today.it

I funerali di Ciro Abbazia: l'ultimo saluto al 40enne che si è tolto la vita dopo lo sfratto - Si sono tenuti oggi alle 16, nella Parrocchia Santuario di San Biagio a Cardito, i funerali di Ciro Abbazia. È stato l'ultimo saluto al 40enne che si è tolto ieri la vita nella sua abitazione di Caivano. Il gesto estremo è arrivato quando, arrivato a casa l'ufficiale giudiziario lì per... 🔗napolitoday.it

Papa Francesco lascia il Gemelli dopo le dimissioni, il saluto e il viaggio verso il Vaticano - Dopo 37 giorni dal ricovero Papa Francesco ha lasciato l’ospedale Gemelli di Roma: sosta a S. Maria Maggiore e rientro in Vaticano dopo le dimissioni 🔗notizie.virgilio.it

Su questo argomento da altre fonti

L'addio a Francesco, 250 mila a San Pietro. Lanci di rose al corteo. Feretro a Santa Maria Maggiore - Piantedosi: In piazza san Pietro e strada stimate 400mila persone; Funerali Papa Francesco oggi live: dopo il corteo, feretro a Santa Maria Maggiore; L'ultimo saluto a Papa Francesco: l'applauso dei fedeli accoglie il feretro in piazza San Pietro; Papa: 250mila per le esequie. Il cardinale Re: «Ha esortato a costruire ponti non muri». Il feretro a Santa Maria Maggiore. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Dopo il saluto dei potenti, il feretro del Papa a Santa Maria Maggiore è accolto dalla sua... - AGI - Papa Francesco è arrivato a Santa Maria Maggiore, accolto da tanti fedeli che lungo il percorso hanno visto scorrere il corteo funebre, con la bara adagiata sulla papa mobile, con la quale tante ... 🔗msn.com

Papa Francesco, il feretro a San Pietro: gli orari per l'ultimo saluto, da oggi a venerdì - Il feretro di Papa Francesco è a San Pietro: gli orari di apertura della Piazza ai fedeli per l'ultimo saluto al Santo Padre. 🔗gazzetta.it