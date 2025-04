La prima canotta di Kobe Bryant venduta all’asta per 7 milioni di dollari solo Michael Jordan lo supera

venduta per sette milioni di dollari – l’equivalente di circa 6 milioni e 100 mila euro – la prima canotta indossata da Kobe Bryant al suo esordio in Nba. La divisa da gioco è stata battuta all’asta da Sotheby’s in quello che è diventato il quarto cimelio più sportivo più pagato di sempre, il secondo se si considera solo la pallacanestro. Il primato nel mondo del basket va a quei 10,1 milioni di dollari a cui è stata venduta una maglia indossata da Michael Jordan durante i playoff della sua ultima stagione Nba. Gli altri due cimeli pagati più della canotta di Kobe sono, invece, una casacca da gioco della leggenda del baseball Babe Ruth (pagata 24 milioni di dollari) e una maglia indossata da Diego Maradona nei Mondiali del 1986, nel match contro l’Inghilterra in cui segnò con «la mano di Dio», venduta a 8,8 milioni. Leggi su Open.online È stataper settedi– l’equivalente di circa 6e 100 mila euro – laindossata daal suo esordio in Nba. La divisa da gioco è stata battutada Sotheby’s in quello che è diventato il quarto cimelio più sportivo più pagato di sempre, il secondo se si considerala pallacanestro. Ilto nel mondo del basket va a quei 10,1dia cui è statauna maglia indossata dadurante i playoff della sua ultima stagione Nba. Gli altri due cimeli pagati più delladisono, invece, una casacca da gioco della leggenda del baseball Babe Ruth (pagata 24di) e una maglia indossata da Diego Maradona nei Mondiali del 1986, nel match contro l’Inghilterra in cui segnò con «la mano di Dio»,a 8,8

Se ne parla anche su altri siti

La prima lezione di Kobe Bryant:. L’amicizia vera cambia la vita - "C’è un momento in cui siamo tutti alla pari, allo stesso punto di partenza. C’è un momento nella nostra vita in cui ognuno di noi è Kobe". Lo ha scritto Christopher Goldman Ward, il migliore amico italiano di Kobe Bryant, la stella del basket Nba, uno dei migliori atleti del pianeta, prematuramente scomparso nel gennaio del 2020 in seguito a un incidente in elicottero. La star dei Los Angeles Lakers era cresciuta in Italia, in particolare a Reggio Emilia, al seguito del padre che lì era andato a giocare. 🔗ilrestodelcarlino.it

Cucine da Incubo per la prima volta all’estero - Sono tante le Cucine da Incubo da salvare. Per questo, per l’undicesima edizione in onda da domenica 6 aprile, Antonino Cannavacciuolo ha deciso di spingersi fino all’estero. Una vera e propria novità per il programma di Sky Uno, pronto ad intrattenere i telespettatori per sette settimane. La prima puntata avrà infatti come location Rottendorf, piccola cittadina situata tra Francoforte e Norimberga, nel centro della Germania. 🔗davidemaggio.it

Agenti della Locale in bicicletta. Prima il corso di mountainbike - Gli agenti della Polizia locale di Como si muoveranno per le vie del centro e sul lungolago in bicicletta questa estate, per rispondere con più rapidità alle richieste di aiuto da parte dei turisti. Visti i buoni risultati ottenuti l’anno scorso Palazzo Cernezzi ha deciso di replicare l’esperimento assegnando alla "pattuglia" di agenti-ciclisti una decina di mountain bike. Non solo, nei prossimi giorni i prescelti verranno inviati a seguire i corsi dell’Accademia italiana Pattuglia in Bicicletta, specializzata nell’addestramento di diversi Corpi di Polizia locale di tutta Italia e di diversi ... 🔗ilgiorno.it

Se ne parla anche su altri siti

La prima canotta di Kobe Bryant venduta all'asta per 7 milioni di dollari: solo Michael Jordan lo supera; La prima maglia Nba di Kobe Bryant venduta a 7 milioni: la classifica delle più costose; Kobe Bryant intramontabile: la sua prima maglia coi Lakers venduta al prezzo record di 7 milioni di dollari; Kobe Bryant, la prima maglia con i Lakers venduta per una cifra clamorosa!. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Kobe Bryant, la prima maglia con i Lakers venduta per una cifra clamorosa! - Una canotta da gioco numero 8 dei Los Angeles Lakers indossata da Kobe Bryant durante la sua stagione da "rookie" (quindi al primo anno nella Nba) nel campionato 1996-'97, è stata venduta all'asta da ... 🔗tuttosport.com

Kobe Bryant intramontabile: la sua prima maglia coi Lakers venduta al prezzo record di 7 milioni di dollari - Sette milioni di dollari (circa 6 milioni e 100 mila euro). È il prezzo cui è stata venduta all'asta da Sotheby's una canotta da gioco n. 8 dei Los Angeles Lakers indossata da Kobe Bryant durante la s ... 🔗msn.com

La prima maglia di Kobe Bryant coi Lakers venduta per 7 milioni di dollari: solo Jordan e Maradona meglio del Black Mamba nei cimeli sportivi - BASKET - La prima maglia di Kobe Bryant, quella del debutto coi Los Angeles Lakers nel 1996, è stata venduta all'asta dalla casa Sotheby's per 7 milioni di doll ... 🔗eurosport.it