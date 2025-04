Drogata in gravidanza il feto muore indagata una 41enne

indagata perché ritenuta presunta responsabile della morte del feto, quando era incinta, dovuta a un abuso di sostanze cannabinoidi e benzodiazepine. Sulla vicenda, avvenuta in provincia di Pordenone, indaga la polizia, coordinata dalla Procura di Pordenone. La. Pordenonetoday.it - Drogata in gravidanza, il feto muore: indagata una 41enne Leggi su Pordenonetoday.it Una donna di 41 anni èperché ritenuta presunta responsabile della morte del, quando era incinta, dovuta a un abuso di sostanze cannabinoidi e benzodiazepine. Sulla vicenda, avvenuta in provincia di Pordenone, indaga la polizia, coordinata dalla Procura di Pordenone. La.

Cosa riportano altre fonti

Drogata in gravidanza, il feto muore: indagata una 41enne - Una donna di 41 anni è indagata perché ritenuta presunta responsabile della morte del feto, quando era incinta, dovuta a un abuso di sostanze cannabinoidi e benzodiazepine. Sulla vicenda, avvenuta in provincia di Pordenone, indaga la polizia, coordinata dalla Procura di Pordenone. La... 🔗pordenonetoday.it

Drogata in gravidanza, il feto muore: indagata una 41enne - Una donna di 41 anni è indagata perché ritenuta presunta responsabile della morte del feto, quando era incinta, dovuta a un abuso di sostanze cannabinoidi e benzodiazepine. Sulla vicenda, avvenuta in provincia di Pordenone, indaga la polizia, coordinata dalla Procura di Pordenone. La... 🔗pordenonetoday.it

Ascoltare musica classica in gravidanza può aiutare lo sviluppo del feto: la scoperta in uno studio messicano - La ricerca ha analizzato l'effetto della musica classica sulla frequenza cardiaca di un feto, scoprendo come le melodie sinfoniche riescano a rendere i battiti più stabili e prevedibili, un fenomeno che gli autori dello studio hanno associato a una migliore maturazione del sistema nervoso autonomo.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ne parlano su altre fonti

Drogata in gravidanza, il feto muore: indagata una 41enne; Sesto, partorisce in casa a 16 anni: il feto morto per un’emorragia; Viareggio: muore neonato positivo alla cocaina, un caso simile verificatosi nei giorni scorsi; Matrimonio Sinti a 12 anni perché incinta, lo spaccio svela una sposa bambina. 🔗Cosa riportano altre fonti

Abusa di droghe in gravidanza e causa la morte del feto: mamma 41enne indagata, domani l'autopsia sul corpicino della bimba - PORDENONE - Una donna di 41 anni è indagata per omicidio colposo perché ritenuta presunta responsabile della morte del feto, quando era incinta, dovuta a un sospetto abuso ... 🔗ilgazzettino.it

Mamma e feto morti in sala operatoria, medico a processo per interruzione colposa di gravidanza - È accusata di interruzione colposa di gravidanza. Anche la paziente di 34 anni era morta mentre dava alla luce il feto ormai privo di vita, la donna si chiamava Zohra Ben Salem. Una dirigente ... 🔗fanpage.it