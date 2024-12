Lanazione.it - Prende 45 multe sulla FiPiLi, ma l’autovelox non è a norma: sanzioni annullate

Firenze, 8 dicembre 2024 – Per ben 45 volte in poco più di un mese il flash degli autovelox della Fi-Pi-Li li hanno ’immortalati’ a una velocità superiore a quella consentita.dai cento ai trecento euro. Basta fare i conti: un capitale esorbitante, che il proprietario della ditta, e dei mezzi pesanti beccati qualche anno fa oltre il limite dei 70 chilometri orari, avrebbe dovuto versare nelle casse della Città Metropolitana di Firenze, competente di quel tratto di strada. Peccato che per il giudice della seconda sezione civile del tribunale civile di Firenze, Massimo Maione Mannamo, gli autovelox non erano “a” e lequindi da annullare. Lo scrive nero su bianco nella sentenza di pochi giorni fa, dove si spiega che le apparecchiature di misurazione della velocità “devono essere periodicamente tarate e verificate”.