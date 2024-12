Premier League 2024 2025 il Chelsea non si ferma | Tottenham rimontato e sconfitto 4-3 nel derby

Leggi su Sportface.it

Ilnon si, va sotto e poi rimonta ilfinendo per dominare ildi Londra per 4-3. Pochi minuti e la partita si sblocca immediatamente con Solanke che si fa trovare pronto sul primo palo e anticipa tutti sul cross teso dalla destra di Johnson: Spurs subito avanti. L’avvio è da incubo per la squadra di Maresca, che cinque minuti dopo subisce anche il raddoppio da un Kulusevski che si mette in proprio e dalla destra si accentra e trova la conclusione vincente sul primo palo. Le emozioni in questo primo tempo però non sono finite, perché al 18? Sancho – che migliora di partita in partita – accorcie le distanze per i Blues. Ilperò è entrato nel match e a cinque minuti dal duplice fischio è Dragusin – subentrato all’infortunato Romero – a salvare in scivolata su Jackson involato verso la porta.