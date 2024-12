Cultweb.it - Perché Il Cacciatore di Michael Cimino è stato ed è un film epocale?

Leggi su Cultweb.it

Tra le pellicole che caratterizzarono il periodo della New Hollywood, forse uno dei periodi più fiorenti a livello creativo dell’industria cinematografica americana, c’è la pellicola del regista newyorkese: Il. Ilviene ricordato a 45 anni di distanza dalla sua uscita nelle sale, ma anche per essereun testamento cinematografico per una generazione segnata profondamente dalla guerra del Vietnam.La grande metafora dell’opera è rappresentata dalla scena cult della roulette russa, che simboleggia non soltanto la grande intensità interpretativa degli straordinari Robert De Niro e Christopher Walken, ma anche la casualità e l’imprevedibilità della guerra, capace di trascinare un paese e una generazione sull’orlo del precipizio morale. Allora, la capitale Saigon è sia inferno che senso di colpa degli Stati Uniti, un paese nato nell’illusione della frontiera.