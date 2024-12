.com - Napoli-Lazio 0-1, gol di Isaksen. Atalanta prima in classifica

Leggi su .com

(Adnkronos) – Lavince 1-0 sul campo deloggi nel big match della 15esima giornata della Serie A. I biancocelesti espugnano il Maradona con il gol di, a segno al 79?. La vittoria consente alladi salire a 31 punti con Inter e Fiorentina, ad una lunghezza dal. La formazione allenata da Conte, appena eliminata dallanegli ottavi di Coppa Italia, cade ancora contro i capitolini e rimane a quota 32: ora è seconda. In vetta, con 34 punti, c’è l’. Parte forte ile al 3? Di Lorenzo serve Politano che dal fondo tocca al centro per McTominay, conclusione diintenzione ma Provedel manda in angolo. La risposta dellaarriva al 20’conche rientra sul mancino a calcia di potenza dal limite, ma Meret manda in angolo. Al 22? Nuno Tavares crossa in area per Castellanos che impatta di testa cercando l’angolo, ma manda il pallone di poco alla destra di Meret.