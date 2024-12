Terzotemponapoli.com - Napoli, la situazione di Raspadori

lascerà il? Di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “La partita di Coppa Italia contro la Lazio potrebbe avere segnato una svolta per il futuro di Giacomo. Oggi un po’ più lontano dal, con il club che sarebbe pronto ad aprire alla sua cessione. Le difficoltà di collocazione di Jack in un 4-3-3 dove Lukaku è il centravanti totem e Simeone la prima alternativa, e dove Neres fatica a trovare spazio da esterno, hanno scritto un capitolo forse decisivo sul suo futuro. Non è più incedibile”.Ormai sembra. “Lui, del resto, ha già espresso la legittima esigenza di trovare minuti e continuità in occasione di un’intervista rilasciata in Nazionale, e così il suo telefono ha cominciato a trillare. Nelle ultime undici giornate di campionato ha messo insieme appena tre spezzoni e 49 minuti (esclusi recuperi).