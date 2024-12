Universalmovies.it - La Ruota del Tempo | Il Teaser Trailer della Stagione 3

Prime Video ha svelato nelle ore scorse ilterzadi Ladel, la serie tv fantasy ispirata al romanzo di Rafe Judkins.L’occasione è arrivata dal panel Amazon MGM Studios tenutosi questa notte al Comic Con Experience di San Paolo in Brasile – CCXP 2024. Durante l’evento, oltre al, lo studios ha anche svelato che la3 di Ladelsarà distribuita a livello mondiale su Prime Video a partire dal 13 marzo 2025.LadelS3 IlLadel(The Wheel of Time) Note di ProduzioneL’adattamento del romanzo è stato firmato da Rafe Judkins. Rosamund Pike fa parte del team dei produttori in collaborazione con Larry Mondragon, Rick Selvage, Ted Field, Mike Weber, Darren Lemke, Marigo Kehoe e Briesewitz.