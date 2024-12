Lanazione.it - Inaugurata "La Valle dei Presepi". Torna a risplendere la tradizione

Al via l’ottava edizione de "Ladei". Il progetto che vede coinvolti ed uniti i Comuni della Mediadel Serchio nasce dalla volontà di mettere in luce lasecolare del presepe che è parte integrante della cultura popolare di questo territorio. L’inaugurazione ufficiale si è svolta ieri alle 15.30 a Bagni di Lucca al Palazzo Comunale. Si entrerà così nel vivo del periodo natalizio in Mediacon il ricco calendario di eventi che animeranno il territorio ogni fine settimana ed in occasione di tutte le festività, fino all’arrivo della Befana. Feste sotto l’albero, fiaccolate, mercatini, musica e spettacoli, sono alcuni degli appuntamenti in programma che ci accompagneranno per tutto il periodo natalizio. Pronti per essere visitati ed ammirati anche i numerosiallestiti su tutto il territorio, dalle associazioni, i comitati ed i cittadini che portano avanti con passione e dedizione ogni anno questa antica