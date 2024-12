Ilrestodelcarlino.it - Il Romagna Rfc a caccia del colpaccio con la Roma Olimpic

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Per il settimo turno di campionato di rugby di serie A, oggi alle 13.30, ilRfc è atteso dalla prova casalinga, l’ultima del 2024, con la. I Galletti sono reduci dal buon risultato ottenuto a Paganica, seppure arrivato al termine di una partita a tratti sofferta, e cercano ilin questa difficile sfida con una delle formazioni di vertice del girone. La squadrana, infatti, terza con 24 punti è in piena corsa per il primo posto, avendo un ritardo di sole tre lunghezze dalla capolista Firenze, peraltro prossima avversaria dei Galletti, che quindi chiuderanno l’anno con questa doppia sfida di alta classifica. Per ilsarà importante cercare di far valere anche in questa occasione il fattore campo, per continuare il proprio percorso di consolidamento e crescita.