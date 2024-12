Notizie.com - Il lupo non è più una specie strettamente protetta, il Wwf: “Predazione, rischio aumenta se lo abbattiamo”

Il Consiglio d’Europa ha detto di sì al declassamento delche così passa darigorosamente. Le differenze sono molto importanti.Gli animalisti si sono fatti sentire su questa decisione, specificando come tra oltre a favorire l’abbattimento di questaanimale non risolverebbe nemmeno il problema delladel bestiame domestico.darigorosamente(Notizie.com)Marco Antonelli, membro della direzione conservazione di WWF Italia per l’Ufficioe habitat, ha commentato la decisione a Notizie.com. Per prima cosa il Wildlife Conservation Specialist ha spiegato cosa significa il passaggio darigorosamente: “Lo stato di protezione delsi abbassa, gli stati membri possono modificare la propria legislazione nazionale e prevedere quote di abbattimento naturali per la gestione della popolazione.