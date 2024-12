Oasport.it - Hockey ghiaccio: Bolzano vince contro Lubiana, Asiago battuto all’overtime

Leggi su Oasport.it

Il tardo pomeriggio domenicale della prima fase ICELeague 2024-2025 è andato ufficialmente in archivio. Due le squadre italiane impegnate in pista, ecco come sono andate le cose nel dettaglio., in casa, è stata capace di imporsi 4-3HK Olimpija Ljubljana al termine di una gara da montagne russe. Foxes in vantaggio con Salinitri e Helewka nel primo periodo, poi ribaltati nel secondo segmento di match dalle reti di Sabolic, Masic e Zajc. Negli ultimi venti minuti però, la riscossa bolzanina con il pareggio di McClure e soprattutto la griffe decisiva di Mantenuto a tre minuti dalla fine.Lotta, ma alla fine perde invece l’, impegnato in casa degli ungheresi dell’Hydro Fehérvár AV19. Un 4-3 che fa male perché matura, dopo che i veneti erano stati in grado di acciuffare la parità praticamente sulla sirena grazie alla zampata di Misley.