Bubinoblog - FRATELLI D’ITALIA CHIEDE LA TESTA DI MARIOTTO TOCCATO: “MOLESTIE! MEMO REMIGI ESTROMESSO SUBITO”

Ballando con le Stelle continua ad imperversare tra boom di ascolti e di polemiche. Mentre Milly Carlucci incassa il grazie dei vertici Rai per il racconto con Bruno Vespa della Prima della Scala,tuona contro Guillermo.In attesa della semifinale di Ballado, in onda sabato 14 dicembre su Rai1, con la proclamazione delle coppie finaliste, fa discutere la distruzione del tapiro d’oro di Striscia la Notizia e ancora di più un video della scorsa puntata dello show.La famosa puntata in cui lo stilista di Gattinoni è uscito per accompagnare fuori dagli studi Amanda Lear e non vi ha più fatto rientro. Lui dice per un consegna urgente ad una principessa saudita ma nel dietro le quinte un video ha fatto parlare.Guillermo, nell’atto di alzarsi, si appoggia inavvertitamente alle doti di un ballerino.