Inter-news.it - De Grandis: «Inter sembra non aver più grandi limiti. Piccolo difetto svanito»

Leggi su Inter-news.it

Stefano Deha esaltato l’di Simone Inzaghi per il rendimento fin qui mostrato in tutte le competizioni, rimarcando un aspetto.IL RAGIONAMENTO – Stefano Deritiene l’pronta per farecose. Questo il commento da lui rilasciato a Sky Sport sul punto: «una garanzia anche perché in Champions non ha preso gol, è una squadra solida e ha già una dimensionenazionale. La mancanza rispetto all’anno dello scudetto è che giocava un pochino meno bene, ma se si vede la partita contro il Parma si osservano cose che in Italia non fa nessuno. I nerazzurri tornano ad essere spettacolari oltre che fortemente concreti. Non ci sono».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (De: «nonpiù