Lanazione.it - Criterium di Pisa: giornata clou all'ippodromo di San Rossore con corse spettacolari

Leggi su Lanazione.it

L’di Sanospita oggi ladell’intera riunione autunnale con due Listed e due Handicap Principale con corredo di altre belle prove. La corsa che più accende la fantasia è ilper quanto lascia intendere (meglio dire, sperare) il successo del puledro che ne sarà il vincitore. Il suo è un vero e proprio diploma di abilitazione per il futuro della carriera anche se non sempre la laurea arriverà in conseguenza. Valutare la maturazione fisica e psicologica di un cavallo precoce è parte essenziale del patrimonio professionale di un trainer. La corsa, che è, secondo tradizione, sui 1500 metri, ha raccolto 11 cavalli alle gabbie di partenza. Questo “di” è all’edizione numero 55 conteggiando anche quelle storiche che datano 1890 allorché, con il successo di Colonnello, prese il via, su suggerimento di Giacinto Fogliata, la disputa di un “internazionale di San” che giungeva a conclusione delle aste degli yearling.