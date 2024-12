Sport.quotidiano.net - Cremonese, Stroppa punta sulla continuità: stesso undici contro la Reggiana

Leggi su Sport.quotidiano.net

Squadra che vince non si cambia. Memore dei recenti passi falsi Giovanni, da quando è tornatopanchina dellaper la sua seconda esperienza, ha deciso dire forte sul pragmatismo. Oggi, in casa allo Zinila, squadra in disperato bisogno di vittorie, si affiderà allotitolare vistoSudtirol e Frosinone. La parola d’ordine al centro sportivo Arvedi è: due vittorie con zero gol subiti e cinque realizzati sono un buon punto di (ri)partenza, ma per tornare a credere nel sogno promozione diretta servono più certezze. Le aspettative sono alte, lo ha ribadito anche il tecnico ex Monza in conferenza stampa: "Al mio ritorno la società mi ha fatto richieste diverse, anche da parte vostra è stato fatto un passo indietro, ma da parte mia non mancherà l’impegno per portare la squadra dove merita.