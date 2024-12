Ilfattoquotidiano.it - Contenzione meccanica: nel Lazio si insegna a legare i pazienti psichiatrici con i fondi pensati per provare a eliminare la pratica

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Una mano ti arriva da dietro con il braccio a stringere il collo, così non respiri e non puoi fare altro che mollare il corpo. Come provi a opporre resistenza senti il braccio che si stringe attorno al collo, diventi viola e devi mollare. Gli altri ti spingono sul letto, ti tengono, urlano e si coordinano per bloccarti il più velocemente possibile. E poi ti abbandonano lì”. Con queste parole la scrittrice e artista con disturbo borderline Alice Banfi descrive l’atto dial letto, tecnicamente “” di cui ha grande esperienza, per averlo subita molte volte nella sua vita nel corso di ricoveri in Spdc (Servizidi Diagnosi e Cura) in ospedali di tutta Italia, tanto da diventare formatrice della campagna “E tu slegalo Subito!” per la sua eliminazione. In Italia un’inchiesta realizzata da ilfattoquotidiano.