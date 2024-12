Combinazioni F1 Mondiale costruttori 2024 | calcoli McLaren-Ferrari a una gara dalla fine

Leggi su Sportface.it

Ildi F1 verrà assegnato alla bandiera a scacchi del Gran Premio di Abu Dhabi. E’ ancora una Yas Marina il palcoscenico dell’ultimo appuntamento stagionale del campionato. Qui,sono in lotta per il titolo, mentre ilpiloti è stato vinto da Max Verstappen a Las Vegas. Il team di Woking ha ventuno punti di vantaggio, con la Rossa che inizia il weekend in salita dopo le dieci posizioni di penalità che dovrà scontare Charles Leclerc per la sostituzione del pacco batterie. Abastano un terzo e un quarto posto, anche se ladovesse firmare una doppietta e trovare giro veloce, il team papaya risulterebbe vincitore. Il successo sarebbe dianche in caso di parità di punti, in quanto verrebbero presi in considerazione i secondi posti collezionati lungo la stagione: dieci per la squadra inglese, quattro per quella italiana.