Ilfattoquotidiano.it - Che fine ha fatto Bashar al Assad? I media russi: “Arrivato a Mosca con la famiglia, concesso l’asilo”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Damasco è caduta, la Siria è sotto il controllo dei ribelli e un grande interrogativo riguardaal. Chehail dittatore che ha tenuto in piedi il regime ereditato dal padre? Sul destino del rais è mistero e si affastellano le voci. Il punto fermo è solo lui:è fuggito. Ma dove? Il presidente siriano spodestato dai ribellie i membri della suasarebbero arrivati a. Laa haloro asilo come ha spiegato all’agenzia Tass una fonte del Cremlino. Secondo la fonte, la Federazione Russa ritiene necessario riprendere i negoziati per una soluzione in Siria sotto la supervisione delle Nazioni Unite. iNel corso della notte tra sabato e domenica, il dittatore ha lasciato Damasco dopo che i suoi generali hanno ordinato di non difendere più Homs, invasa dai ribelli jihadisti.