Liberoquotidiano.it - "Bandito". Quarto foglio di via per Baby Touché: chi è il trapper che insulta i carabinieri

Leggi su Liberoquotidiano.it

di via per. Il giovaneè stato "" dal comune di Ponte San Nicolò (Padova) per 4 anni. Il motivo? Il cantante si è reso protagonista di diversi atteggiamenti sopra le righe: Pitbull lasciato libero, insulti aie testate al muro. I poliziotti della Divisione Anticrimine della Questura di Padova hanno notificato ildi via disposto dal Questore della provincia Marco Odorisio per il 21enne originario di Monselice, sempre in provincia di Padova. Perè scattato il divieto di fare ritorno nel territorio del Comune di Ponte San Nicolò senza autorizzazione preventiva. Il, infatti, con le proprie condotte può mettere in pericolo la sicurezza e la tranquillità dei cittadini veneti. Il giovane allontanato, all'anagrafe Mohamed Amine Amagour, è notissimo sulla scena della musica trap ma anche per le sue vicissitudini giudiziarie.