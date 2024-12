Sport.quotidiano.net - Azzurra Colli trionfa a Montecosaro: vittoria per 5-2 contro Vigor

in grande spolvero espugna il campo die si aggiudica i tre punti in palio. Gli ospiti si portano sul doppio vantaggio a inizio ripresa, ma laacciuffa il pareggio. Poi i locali hanno la palla del possibile vantaggio, successivamente l'usufruisce del secondo rigore trasformato da Galli. Gli ospiti segnano poi altri due gol con i locali che non riescono a rientrare in gara. Formazioni:: Calligari, Tidei, Pepi, Beruschi, Natali (28’ st Di Biagio), Lopez (34’ st Consoli), Baiocco (15’ st Marcantoni D.), Marcantoni L. (28’ st Piermartiri), Mancini, Guermandi, Tulli. All. Pierantoni.: Filiaci, Sabatini, Rinaldi, Filipponi, Felicetti, Regnicoli, Gabrielli, Vallorani (38’ st Acciarri), Gesue (14’ st Pampano), Rodriguez (43’ st Del Marro), Galli (23’ st Spadoni).