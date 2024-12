Gamberorosso.it - Albert Adrià e Franco Pepe a confronto: l'incontro a Caiazzo da cui è nato il manifesto della cucina

«L'altain quanto tale deve essere elitaria, purtroppo non può essere popolare». Perentorio, che dice senza mezzi termini: «La stragrande maggioranza delle imprese dovrebbe cercare un proprio modello, una specializzazione che li aiuti a focalizzare la proposta risparmiare personale e materie prime». In parole povere: fate meno, fate meglio. Con la sensazione che voglia implicitamente suggerire di non cercare di volare troppo in alto, che di geni (come lui) ce ne sono pochi. Libera interpretazione di una lunga intervista a due che ha portato un serrato faccia a faccia tra il catalano e. Esatto, proprio il pizzaiolo diMa cosa hanno in comune? All'apparenza non molto, in realtà tantissimo. Catalano,(come raccontato da Netflix) è stato uno dei protagonistirivoluzione spagnola, artefice - insieme al fratello Ferran – dell'epopea leggendaria di El Bulli, probabilmente il ristorante più influente al mondo degli ultimi 30 anni, e poi di una serie di avventure gastronomiche iperboliche hanno rivelato la matrice artistica del suo fare da mangiare (ma anche l'instabilità di certi progetti, cui la pandemia ha dato il colpo di grazia).