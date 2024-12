Lanazione.it - Adorazione: la nuova serie Netflix di Donatella Diamanti esplora un femminicidio

Leggi su Lanazione.it

Si intitola ‘’ lacreata dalla sceneggiatrice carrarese. La, che sta riscuotendo un notevole successo, è stata scritta assieme a Giovanni Galassi, diretta da Stefano Mordini ed è tratta dall’omonimo romanzo d’esordio di Alice Urciuolo, nota per aver scritto le sceneggiature ditv come ‘Skam Italia’ e ‘Prisma’. Sei episodi che raccontano la storia di un, una storia gialla per raccontare fatti attualissimi: il solito cliché del fidanzato geloso che uccide la compagna e poi cerca di fare finta di nulla per non pagarne le conseguenze.è la figlia del compianto Enzo Marco, scrittore dialettale, pittore, poeta e autore di uno speciale zodiaco uscito sul nostro giornale negli anni prima della sua scomparsa.