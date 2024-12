Lanazione.it - Volontariato, eletto il nuovo consiglio direttivo di Lilt Firenze:

, 7 dicembre 2024. Rinnovato ildell’associazione provinciale didi, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Ieri i soci hanno scelto i consiglieri che guideranno l’associazione nel quinquennio 2025-2030. Gli eletti nelsono Alexander Peirano, Susanna Bausi, Cristina Ranzato, Paolo Golini, Giulio Arcangeli, Guido Brilli, Patrizia Asproni, Letizia Tinti, Francesca Pirrelli. Nel collegio di revisori dei conti sono invece stati eletti Antonietta Donato, Alberto Maria Sabatino e Giancarlo Viccaro. La, che vanta 100 anni di storia, è da sempre un punto di riferimento per la prevenzione oncologica e il supporto ai pazienti, con una presenza radicata e un impegno costante verso la comunità. Tra le iniziative più significative, la Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica, dedicata a sensibilizzare la popolazione sull’importanza di uno stile di vita sano, e le Campagne Nastro Rosa e Nastro Blu per la prevenzione dei tumori di seno e prostata.