Varriale: "Sul rigore di Empoli e Lukaku scritta la Divina Commedia"

Enrico, giornalista, ha scritto un tweet sull’Atalanta dopo il successo contro il Milan e il primo posto (temporaneo) in classifica. Pur essendo quelli che hanno espresso il miglior calcio al momento, secondo il giornalista, gli uomini di Gasperini sono stati avvantaggiati da alcune sviste arbitrali. Di seguito le sue parole sul social.: “Atalanta avvantaggiata contro Udinese e Milan”Così il giornalista: “A scanso di equivoci l’Atalanta è stata finora la migliore squadra di Serie A. Ma contro Udinese e Milan è stata avvantaggiata da 2 clamorose topiche arbitrali. Una verità da ricordare a quelli che suldie le “ammonizioni” dihanno scritto la”.Areplica CapuanoLa somiglianza con un altro tweet, quello di Giovanni Capuano di Panorama, ha indotto quest’ultimo a commentare: “A scanso di equivoci il Napoli è una squadra fortissima e pienamente in corsa per la vittoria del campionato.