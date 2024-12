Ilrestodelcarlino.it - Truffa auto con assegno falso: veicolo ritrovato in Bulgaria dai carabinieri di San Mauro Pascoli

Tre persone sono state denunciate daidi Sanper aver acquistato e pagato un’con undi 20mila euro, poi ritrovata in. Nei giorni scorsi, idi Sanhanno avviato un’indagine dopo che un uomo del luogo si era presentato in caserma per denunciare di aver messo in vendita la suausata su un noto sito online. Era stato contattato dai sedicenti acquirenti che avevano ritirato l’pagandola con undi circa 20mila euro, risultato. Itori, per carpire la fiducia del venditore, lo avevano indirizzato su un numero telefonico di una filiale del ‘loro’ istituto di credito, che aveva attestato la copertura dell’e che, dalle verifiche dei, è risultata inesistente. Idi Sanhanno ampliato gli accertamenti, incrociando i dati forniti dal denunciante con quelli dell’agenzia praticheche si era occupata delle incombenze burocratiche e sulle utenze telefoniche attraverso cui erano avvenuti i contatti tra le parti.