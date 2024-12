Iodonna.it - Torna l'appuntamento con l'apertura della stagione scaligera trasmessa su Rai 1 e non solo

Leggi su Iodonna.it

In occasionePrimaScala 2024, Rai 1 modifica il palinsesto per fare posto al grande evento mondano di Milano con una lunga diretta tv e gli interventi di Milly Carlucci e Bruno Vespa. L’opera scelta per inaugurare laè La forza del destino di Giuseppe Verdi, diretta dal maestro Riccardo Chailly. Sul palco, Anna Netrebko, Brian Jagde e Fabrizio Beggi. Roberto Bolle direttore del ballo alla Scala di Milano? «È la mia casa» X Leggi anche › Teatro alla Scala, il 7 dicembre s’inaugura con l’opera “innominabile“: “La forza del destino” di Verdi PrimaScala 2024 in tv su Rai 1 e non solo: dove vedere la direttaL’evento avrà inizio su Rai 1 alle 17.