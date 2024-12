Ilrestodelcarlino.it - The Begin Volley Ancona sfida Sarlux Sarroch al PalasAllende di Fano

Per l’ottavo turno del campionato di A3 maschile la Thescende in campo oggi pomeriggio aldi– vista l’indisponibilità del PalaPrometeo per il concerto di Baby Gang – per affrontare alle 20.30 la sarda. Una partita in casa, si fa per dire, sperando di poter contare sul pubblico dei fedelissimi che dovrà spingere Ferrini e compagni verso questo nuovo traguardo. In casa, finora, i dorici hanno sempre vinto e nel palas fanese la squadra dovrà cercare di scrollarsi di dosso la brutta prestazione di una settimana fa in Piemonte, per tornare subito a conquistare punti utili per la classifica. Il libero Giacomo Giorgini parte dall’analisi del ko di una settimana fa a Savigliano: "E’ stata una partita molto deludente. Sapevamo che avremmo dovuto affrontare una squadra che in casa gioca bene, ma non siamo mai riusciti a esprimere il nostro gioco migliore.