Sylos Labini in scena per raccontare gli "Inimitabili" italiani

ROMA (ITALPRESS) – “Nella prima serie degli, andata in onda su Rai3 e prodotta da Rai Cultura, ho raccontato le vite di D’Annunzio, Mazzini, Marinetti e Giovannino Guareschi. E’ un’operazione andata molto bene e adesso stiamo preparando la nuova serie dove ci sarà anche una donna. Ora è diventato uno spettacolo teatrale diviso in tre capitoli, siamo già in tournèe da mesi, a gennaio e febbraio saremo al Manzoni di Milano, a La Spezia al Teatro Civico, a Torino, Casale Monferrato e Rieti. Si tratta di figure di grandetà che vanno conosciute bene e noi raccontiamo anche dei lati inediti delle biografie di questi grandi personaggi”. Così Edoardo, attore, regista e direttore di CulturaIdentità intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell’Agenzia Italpress.