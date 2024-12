Sport.quotidiano.net - Squalifica senza senso. Ardito, il danno e la beffa

TAVERNERIO (Como) "to fino al 29 gennaio 2025 perché, riconosciuto personalmente dall’arbitro a fine gara, lo offende.". Ma la persona sanzionata, ex calciatore di serie A e stimato dirigente di una società dilettantistica lombarda, in quel momento era altrove, a guardare un’altra partita. E’ l’incredibile vicenda che ha visto protagonista Andrea, un passato nel Como, a Lecce e col Siena e attualmente direttore tecnico dell’Alta Brianza Tavernerio (la prima squadra milita nel campionato di Eccellenza). Secondo quanto riportato dall’ultimo comunicato del CRLavrebbe insultato l’arbitro dopo la sfida del torneo Under 19 Regionale tra i comaschi e la Solese, e "riconosciuto personalmente" dal Direttore di Gara (il signor Savarino di Lecco) a fine match. Di qui la sanzione del giudice sportivo: stop fino al 29 gennaio 2025.