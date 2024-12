Sorpreso sul treno senza biglietto | colpisce il controllore con un violento pugno in faccia e fugge in autobus

Leggi su Dayitalianews.com

Nell’ultimo mese si sono registrati almeno una decina di episodi di aggressioni, anche violente e con armi, a danno di controllori la cui unica “colpa” è quella di fare il loro lavoro, cioè chiedere ilai viaggiatori sui treni nazionali e regionali. Uno degli episodi più gravi è stato l’accoltellamento a danno di un capo44enne nel genovese, per mano di un giovaneinsieme alla sua fidanzata, ma di vicende simili ne sono successe davvero tante nelle ultime settimane, decisamente troppe. L’ultimo grave episodio si è verificato sulla circumvesuviana a Meta di Sorrento, in provincia di Napoli.Pugni alperchéSolo pochi giorni fa si è verificato un altro episodio spiacevole a danno di una dipendente della circumvesuviana, palpeggiata e molestata da un disabile in carrozzina che aveva chiesto aiuto per salire le scale, un pretesto per allungare le mani sulla donna e toccarla nelle parti intime.