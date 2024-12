Ilrestodelcarlino.it - Sorpresa, Petrelli sta col sindaco: "Giusto dissociarsi dall’evento"

Il tono è di quelli costruttivi e, chiarisce, non vuole affatto ergersi a "moralista". Ma, almeno stavolta, il giovane consigliere di opposizione Giacomo(Pd), dice di aver "apprezzato le parole deldi Ancona (Daniele Silvetti) e la sua posizione in merito al concerto di Baby Gang". E spiega il motivo: "Perché se uno fa un ragionamento di tipo politico, non può non tenere conto dei contenuti educativi. D’altronde io lo avevo sostenuto già ai tempi dell’evento in piazza Cavour con Lo Zoo di 105 alla Notte Bianca: le Istituzioni hanno un ruolo in questo". Per certi versi,, sembra avallare l’azione del primo cittadino e la volontà didalla scelta commerciale: "Anche chi gestisce il PalaPrometeo (il Consorzio Ancona per lo sport, ndr), sicché stiamo parlando di un luogo del Comune, avrebbe dovuto tener conto della scelta dell’ospite".