Oasport.it - Sollevamento pesi: la Corea del Nord domina la seconda giornata ai Mondiali 2024

Termina con il trionfo delno Myong Jin Pan ladedicata ai Campionatidi, rassegna quest’anno in scena nel Bahrein, precisamente in quel di Manama. Ilsta si è imposto nella categoria -61 kg maschile,ndo in lungo e in largo in entrambe le prove. Pan ha messo a referto 132 kg nello slancio, tirando su due alzate valide su tre, per poi compiere un percorso netto nello slancio che lo ha portato ad una progressione da 165 kg a 173 kg, per il largo totale di 305 kg. Niente da fare per il primo inseguitore, il malese Aniq Kasadan che, grazie al secondo posto di slancio, ha ottenuto la medaglia d’argento con 296 kg (130 kg+166 kg) regolando il vietnamita Nguyen Tran Ana Juan, bronzo con 291 kg totali (131 kg+160 kg).delnte anche nella categoria -49 kg femminile, terminata con la vittoria di un’incollatura di Ri Song-gum, sul gradino più alto con 213 kg (91 kg+122 kg) superando di una sola misura la cinese Xiang Linxiang, argento con 212 kg (nuovo record Junior, 92 kg+120 kg), e la filippina Rosegie Ramos, terza con 193 kg (88 kg+105 kg).