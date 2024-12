Ilgiorno.it - Roverbella, spruzza spray al peperoncino dentro al pub: denunciata 27enne ubriaca

Leggi su Ilgiorno.it

Mantova – I carabinieri di Castel D’Ario sono intervenuti in un locale pubblico di, in provincia di Mantova, a seguito dello stato di ubriachezza di una cliente che, in evidente stato etilico, stava contestando al gestore del pub il pagamento di alcune consumazioni effettuale. Non contenta, ha tentato di aggredire il cassierendo dellourticante alche ha investito una decina di persone: nessuna di loro fortunatamente ha dovuto ricorrere alle cure mediche, nonostante l’intervento del 118. La ragazza, unaveronese, è stata sanzionata amministrativamente per l’ubriachezza molesta ea piede libero per il porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere. Loè stato sequestrato.