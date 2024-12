Agendaitaliana.it - Rissa al concerto di Mariah Carey: mani in faccia, spintoni e urla

Leggi su Agendaitaliana.it

Scoppia il caos alnatalizio di. Unatra fan rovina l’atmosfera di festa: ecco cosa è successo. Il 30° anniversario dell’iconico album Merry Christmas dinon poteva che essere celebrato con un tour spettacolare in 20 città. Tuttavia, uno degli eventi si è trasformato in una scena caotica che ha fatto il giro del web. Durante l’esibizione dell’immancabile All I Want for Christmas Is You, brano simbolo del Natale, unatra fan ha rubato la scena, distogliendo l’attenzione dalla performance dell’artista. I dettagli dello scontro tra i fan diLa vicenda è esplosa quando una spettatrice, intenta a riprendersi con il cellulare mentreintonava la sua hit, non si è accorta di ciò che accadeva alle sue spalle. Due donne, per ragioni ancora poco chiare, hanno iniziato a litigare furiosamente, lanciandosi addosso oggetti e