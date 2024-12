Dilei.it - Re Carlo, la nuova dieta per il benessere: ecco l’alimento che ha eliminato

Reha sempre avuto un’attenzione particolare per la salute, privilegiando un’alimentazione semplice e biologica. Oggi, questa dedizione si è intensificata con unamirata, introdotta per sostenere il suo percorso di recupero. Il sovrano, impegnato a superare le difficoltà legate alla sua diagnosi di cancro, ha deciso di eliminare alcuni alimenti.https://dilei.it/reali/re-/1600658/Re: lapensata per la saluteTom Parker Bowles, figlio della regina Camilla, ha rivelato che ladi Reha subito cambiamenti significativi. Il monarca ha scelto di abbandonare del tutto la carne rossa, un alimento che consumava già con moderazione, e ha aumentato il consumo di prodotti freschi e biologici. “Il cibo è parte della medicina del corpo” ha dichiarato Parker Bowles, sottolineando l’importanza di nutrirsi in modo consapevole.