Ilrestodelcarlino.it - Rayan muore a 17 anni, dolore tra i compagni di scuola: “Persi tre amici in poco tempo”

Fano, 7 dicembre 2024 - “I ragazzi sono profondamente colpiti, non è facile superare la morte di trein così”. Il riferimento della dirigente del Polo 3, Eleonora Augello, è alla scomparsa del 17enneBelhaj, studente dell'Olivetti, morto all'ospedale Bambin Gesù di Roma dove era ricoverato da oltre un mese per una grave patologia. La notizia della sua scomparsa è stata un ulteriore choc per gli studenti del Polo 3 che nell'arco di tre mesi, da settembre a dicembre, hanno detto addio a tre: Francesco, che frequentava l'ultimo anno del Volta, il 14enne Tommaso morto improvvisamente aper una patologia cardiaca e ora il 17 enne, di origine tunisina e residente a Metaurilia con la famiglia “Gli studenti del Polo 3, come avvenuto per gli altri ragazzi, stanno pensando – riferisce la dirigente scolastica –.