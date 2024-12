Sport.periodicodaily.com - Quattordicesima giornata Basket Eurolega 2024/2025: Milano stende l’Asvel, Bologna cade in casa

Laha visto ancora sugli scudi l’Olimpiache regola(92-84) e centra la quinta vittoria consecutiva(la settima nelle ultime otto gare) entrando pienamente in zona play-off. Delude ancorche si fa rimontare un vantaggio di dieci punti dalla Stella Rossa che si impone per 94-87.: OLIMPIA-ASVEL 92-84si conferma sempre più rullo compressore insbarazzandosi del. Il match vede i campioni d’Italia iniziare con il freno a mano tirato tanto da chiudere in svantaggio il primo quarto 20-18. Ma la reazione è immediata e il risultato viene ribaltato a metà gara.Nel terzo periododecolla toccando il +7 grazie a Mirotic e Shields, prima del momentaneo sorpasso dei francesi.