Iltempo.it - PasserElly a Pomigliano: l'amnesia di Schlein-Conte sul disastro Sellantis

Leggi su Iltempo.it

Un po' come in una riedizione di Alice nel Paese delle Meraviglie. Ad Elly però ad un certo punto è toccato abbandonare il suo «bianconiglio» e svegliarsi bruscamente. E scoprire tutto d'un tratto la crisi di Stellantis. Che dal 2021 (anno della sua fondazione) ha perso 12.000 occupati (più altrettanti nell'indotto) nell'assoluto silenzio del Nazareno. Così la prima cosa che ha pensato è stata quella di raggiungere in fretta e furia gli stabilimenti did'Arco ed incontrare i lavoratori di Trasnova (azienda che si occupa di logistica in tutti gli stabilimenti del gruppo, che ieri ha licenziato 97 addetti), in presidio permanente da lunedì. Tre di loro hanno anche cercato di avvicinarla, per consegnarle una lettera, una fatica inutile, perché la segretaria aveva i minuti contati. «Volevamo metterla al corrente dicono alle agenzie - che la crisi da noi era evidente da tempo, con la progressiva perdita di commesse».