Paesi a monte più connessi con il 5G. Pronte antenne di ultima generazione

Carrara, 7 dicembre 2024 – In arrivo nuove5G sul territorio comunale. La notizia dell’installazione di ripetitori di ultimissimaè stata preannunciata dall’assessore Moreno Lorenzini intervenuto ieri mattina nella commissione congiunta Affari generali e Urbanistica, presiedute rispettivamente da Sirio Genovesi e Augusto Castelli. Il progetto dellecon la nuova tecnologia 5G rientra tra le novità degli ultimi giorni, con il ministero delel Telecomunicazioni che ha contattato gli uffici comunali di Carrara per proporre l’installazione di alcuni di questi dispositivi più potenti e di nuova, inseriti in un nuovo finanziamento Pnrr. Ledovrebbero garantire un minor rischio di inquinamento elettromagnetico rispetto alledi precedente tecnologia, oltre a presentare vantaggi dal punto di vista dell’efficienza e delle prestazioni.