Mistermovie.it - Mister Movie | George R.R. Martin: Novità e Sfide tra The Winds of Winter e Spin-Off

Il dilemma di The Winds of Winter: quando arriverà?

George R.R. Martin, celebre autore delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, continua a fronteggiare l'attesa snervante dei fan per il prossimo libro della saga, The Winds of Winter. A oltre 13 anni dall'ultimo volume pubblicato, l'uscita del nuovo capitolo rimane incerta, nonostante l'autore abbia ribadito più volte che il progetto è ancora tra le sue priorità.

La reazione dell'autore alle pressioni dei fan

Negli ultimi anni, Martin ha spesso condiviso il suo disappunto riguardo alle incessanti richieste dei lettori. Nel 2023, ha dichiarato: «Sono consapevole del ritardo, ma non sopporto di essere continuamente tormentato.»

Nonostante il suo impegno, lo scrittore ha ammesso di aver dedicato buona parte del 2024 agli spin-off legati all'universo di Game of Thrones, lasciando meno spazio alla stesura del romanzo.