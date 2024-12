Sport.quotidiano.net - Mens Sana cerca riscatto contro Olimpia Legnaia al PalaEstra

Riscattare le due sconfitte, arrivate nel finale,Costone e Arezzo e riprendere la marcia verso il sesto posto, obbiettivo dellada inizio stagione. La formazione di coach Betti (nella foto) questa sera alle 21 attende all’, che all’andata inflisse un pesante ko a Pannini e compagni anche grazie alla super prestazione del senese Nepi. "Per noi è indubbiamente una partita importante – ha detto Betti alla vigilia – torniamo in casa dopo due trasferte di fila e vogliamo riscattare la sconfitta di Arezzo. Quando perdiamo c’è sempre grande voglia di tornare in campo il prima possibile e vogliamo in tutti i modi tornare alla vittoria". Ad Arezzo un ko che sanguina ancora molto. "Avevamo iniziato bene – prosegue Betti – facendo buone cose. Poi alcune sbavature in difesa negli ultimi sette otto minuti ci sono costate carissime.