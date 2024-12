Ilgiorno.it - Mattoncini intoccabili

Leggi su Ilgiorno.it

Giù le mani dal Lego. Chi di noi non si è improvvisato, almeno una volta, costruttore – e anche un po’ architetto – con i leggendarirealizzati dall’azienda svedese? Ebbene, scopriamo da un’operazione della Guardia di finanza che i professionisti del tarocco hanno imitato persino i blocchetti colorati apprezzati da generazioni di bambini. Attenti, cari – si fa per dire – copioni, potrete replicare forma e colori, magari anche qualcuno dei kit dedicati al medioevo o ai pirati, ma non riuscirete mai a uguagliare la gioia di una ragazzina o di un ragazzino di fronte a una nuova confezione Lego. La perfezione non si può imitare.