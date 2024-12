Quotidiano.net - Macron affronta la mozione di censura: negoziati politici con i socialisti

Eccolo al lavoro, il presidente che non ha mandato giù ladi. È furibondo, dicono i suoi collaboratori. Non si aspettava l’"unione contro natura" fra estremisti di destra e di sinistra, fra Marine Le Pen e Jean-Luc Mélenchon. E meno che mai si aspettava che isi riducessero a far la parte dei congiurati ubbidendo agli ordini della “France Insoumise”, partito antisistema il cui vero obiettivo è abbattere "il monarca dell’Eliseo". Furibondo ma pragmatico, il presidente ha iniziato a tessere la sua tela. Ha incontrato Olivier Faure, segretario del Ps, un partito che ha 66 deputati. Ha visto i centristi democratici del MoDem, il partito di Bayrou (36 deputati) e successivamente Laurent Wauquiez, capo dei Républicains, i sopravvissuti del gollismo (47 deputati). "Il nostrosta imparando in fretta l’arte in cui gli italiani sono maestri: quella deisubacquei, delle trattative segrete, dei compromessi che sembrano impossibili ma alla fine vanno in porto", commenta il politologo Dominique Moisi.