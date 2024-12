Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Beaver Creek 2024 in DIRETTA: Franzoni dà speranza all’Italia e sfiora il podio! Odermatt trionfa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LA DISCESA FIS CON VONN, BRIGNONE E BASSINOI PETTORALI DI PARTENZA20.13: Lo svizzero Kohler è 24mo a 1?52. Attenzione a Zabystran20.10: Fuori anche Arvidsson20.06: Nooooooooooooooooooooo! Molteni era avviato ad entrare nella top 10 ma ha sbagliato nel finale dove di fatto avevano sbagliato in pochissimi. Prima parte di gara comunque molto promettente, aveva mezzo secondo daall’ultimo intermedio20.01: Eichberger si inserisce al 13mo posto con un ritardo di 1?24, fuori Gauer, tocca a Molteni20.00: Fuori anche il canadese K. Alexander che salta una porta nella parte finale19.59:IIIIIII! E’ QUARTO L’AZZURRO CHE PERDE QUALCOSA DI TROPPO NEL FINALE COME CHI L0O HA PRECEDEUTO MA DISPUTA COMUNQUE UNA GRANDE GARA! Ritrovato l’italiano che chiude con 6 decimi di ritardo a pari merito con Moeller19.